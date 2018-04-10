Олегу Знарку прочат отставку с поста главного тренера СКА

Спортивный Петербург активно обсуждает возможную отставку Олега Знарка. Главного тренера СКА отправили в отставку СМИ. Информация со ссылкой на источники, близкие к ситуации, появилась сразу на нескольких спортивных ресурсах и моментально вышла в топ новостей.
Журналисты «Спорт-Экспресса» называют даже имя вероятного преемника Знарка. Якобы после его ухода петербургских армейцев может возглавить Илья Воробьёв — бывший наставник магнитогорского «Металлурга».
Пока официального подтверждения этих данных нет. Известно, что контракт с действующим тренером СКА заканчивается в конце апреля. Решение о продлении договора будет принято на совете директоров команды. Эксперты уже выдвигают предположения о дальнейшей судьбе петербургского хоккея.
Андрей Шестаков, хоккейный комментатор: «Если это подтвердится, у меня есть предположение, что советом директоров клуба будет взят курс на омоложение. И вот с этим связано появление в СКА Ильи Воробьёва».
Олег Знарок возглавил СКА в 2016 году. Его считают одним из самых эффективных тренеров не только Континентальной хоккейной лиги, но и национальной сборной. Со Знарком петербургские армейцы выиграли два Кубка Гагарина. А в этом году после Олимпийских игр в Пхёнчхане в клубе появилось сразу 15 олимпийских чемпионов. Хоккеистов лично поздравили президент Путин и губернатор Полтавченко.
Накануне стало известно об уходе капитана СКА Ильи Ковальчука. Он продолжит свою карьеру в НХЛ в клубе New York Rangers.
Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев высказал желание, чтобы Олег Знарок остался на посту главного тренера команды на следующий сезон.
Пока официального подтверждения этих данных нет. Известно, что контракт с действующим тренером СКА заканчивается в конце апреля. Решение о продлении договора будет принято на совете директоров команды. Эксперты уже выдвигают предположения о дальнейшей судьбе петербургского хоккея.
Андрей Шестаков, хоккейный комментатор: «Если это подтвердится, у меня есть предположение, что советом директоров клуба будет взят курс на омоложение. И вот с этим связано появление в СКА Ильи Воробьёва».
Олег Знарок возглавил СКА в 2016 году. Его считают одним из самых эффективных тренеров не только Континентальной хоккейной лиги, но и национальной сборной. Со Знарком петербургские армейцы выиграли два Кубка Гагарина. А в этом году после Олимпийских игр в Пхёнчхане в клубе появилось сразу 15 олимпийских чемпионов. Хоккеистов лично поздравили президент Путин и губернатор Полтавченко.
Накануне стало известно об уходе капитана СКА Ильи Ковальчука. Он продолжит свою карьеру в НХЛ в клубе New York Rangers.
Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев высказал желание, чтобы Олег Знарок остался на посту главного тренера команды на следующий сезон.
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