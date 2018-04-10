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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
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    Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями»

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    • Фото: Reuters / Assosiated Press, Evan Vucci
    Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями»

    Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями»

    Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями»
  • Фото: Reuters / Assosiated Press, Evan Vucci

    • Дональд Трамп и Тереза Мэй по телефону обсудили ситуацию в Сирии.

    Президент США и премьер Великобритании сошлись во мнении о том, что «дальнейшего использования химического оружия допускать нельзя».

    Кроме того, как сообщили в пресс-службе Белого дома, Трамп и Мэй «осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом жизнями людей».

    смотретьТрамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки «ответа» Сирии
    Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки «ответа» Сирии
    Ранее Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад поспешил обвинить Дамаск, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.

    А позднее СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что к ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземное море.

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