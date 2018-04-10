Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями»

Дональд Трамп и Тереза Мэй по телефону обсудили ситуацию в Сирии.
Президент США и премьер Великобритании сошлись во мнении о том, что «дальнейшего использования химического оружия допускать нельзя».
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Белого дома, Трамп и Мэй «осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом жизнями людей».
Ранее Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад поспешил обвинить Дамаск, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А позднее СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что к ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземное море.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Белого дома, Трамп и Мэй «осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом жизнями людей».
Ранее Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад поспешил обвинить Дамаск, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А позднее СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что к ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземное море.
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