США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море.
В состав ударной группы ВМС США, которая выдвинулась в Средиземное море, входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», также к ним должны присоединиться эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии «Гессен». Об этом сообщает издание Stars & Stripes.
Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер» . На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил многочасовой полет у побережья Сирии. Морской разведчик был замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус. Самолет вылетел с расположенной в Сицилии авиабазы.
Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер» . На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил многочасовой полет у побережья Сирии. Морской разведчик был замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус. Самолет вылетел с расположенной в Сицилии авиабазы.
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