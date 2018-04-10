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    Физики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера. Санкт-Петербург, вузы, наука и открытия, физика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФизики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера

    Физики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера

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    Физики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера

    Физики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера

      Ученые Санкт-Петербургского государственного университета близки к раскрытию тайн Вселенной.

      Физики из Северной столицы участвуют в грандиозном эксперименте человечества. Они сотрудничают с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) и принимают участие в создании новой внутренней трековой системы установки «Элис».

      Журналистам показали самые современные детекторы для ловли частиц в Большом адронном коллайдере. Это особые системы, которые способны идентифицировать тип, увидеть траекторию движения частиц и вычислить их энергию.

      Также с помощью видеосвязи со Швейцарией участники встречи в реальном времени показали центр управления полетами тех самых частиц. Для ученых со всего мира большая честь участвовать в таком проекте. Над загадкой эволюции Вселенной и расследованием, что происходило в первые микросекунды после Большого взрыва, бьются физики всего мира.

      Исследователи поделились, что накопленный опыт и технологии они применят в создании отечественного коллайдера «Ника» в подмосковной Дубне. А полученные в ЦЕРНе данные успешно анализирует ни одно поколение физиков СПбГУ. Впереди предстоят новые открытия.

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