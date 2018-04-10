Физики СПбГУ рассказали о своих разработках для Большого адронного коллайдера

Ученые
Санкт-Петербургского государственного университета близки к раскрытию тайн Вселенной.
Физики из Северной столицы участвуют в грандиозном эксперименте человечества. Они сотрудничают с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) и принимают участие в создании новой внутренней трековой системы установки «Элис».
Журналистам показали самые современные детекторы для ловли частиц в Большом адронном коллайдере. Это особые системы, которые способны идентифицировать тип, увидеть траекторию движения частиц и вычислить их энергию.
Также с помощью видеосвязи со Швейцарией участники встречи в реальном времени показали центр управления полетами тех самых частиц. Для ученых со всего мира большая честь участвовать в таком проекте. Над загадкой эволюции Вселенной и расследованием, что происходило в первые микросекунды после Большого взрыва, бьются физики всего мира.
Исследователи поделились, что накопленный опыт и технологии они применят в создании отечественного коллайдера «Ника» в подмосковной Дубне. А полученные в ЦЕРНе данные успешно анализирует ни одно поколение физиков СПбГУ. Впереди предстоят новые открытия.
Журналистам показали самые современные детекторы для ловли частиц в Большом адронном коллайдере. Это особые системы, которые способны идентифицировать тип, увидеть траекторию движения частиц и вычислить их энергию.
Также с помощью видеосвязи со Швейцарией участники встречи в реальном времени показали центр управления полетами тех самых частиц. Для ученых со всего мира большая честь участвовать в таком проекте. Над загадкой эволюции Вселенной и расследованием, что происходило в первые микросекунды после Большого взрыва, бьются физики всего мира.
Исследователи поделились, что накопленный опыт и технологии они применят в создании отечественного коллайдера «Ника» в подмосковной Дубне. А полученные в ЦЕРНе данные успешно анализирует ни одно поколение физиков СПбГУ. Впереди предстоят новые открытия.
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