В Архангельске из колонии сбежали двое осужденных

Двое осужденных совершили побег из
колонии-поселения №3 в Архангельске.
Во время вечерней проверки персонал учреждения обнаружил отсутствие мужчин 19 и 20 лет.
Как отметили в пресс-службе регионального УФСИН, речь идет о «не особо опасных преступниках» — беглецы отбывали наказание за кражу.
Сейчас ведется поиск сбежавших, сообщили в РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе регионального УФСИН, речь идет о «не особо опасных преступниках» — беглецы отбывали наказание за кражу.
Сейчас ведется поиск сбежавших, сообщили в РИА Новости.
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