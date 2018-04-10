Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
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    В Архангельске из колонии сбежали двое осужденных

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    В Архангельске из колонии сбежали двое осужденных

    В Архангельске из колонии сбежали двое осужденных

    Двое осужденных совершили побег из колонии-поселения №3 в Архангельске.

    Во время вечерней проверки персонал учреждения обнаружил отсутствие мужчин 19 и 20 лет.

    Как отметили в пресс-службе регионального УФСИН, речь идет о «не особо опасных преступниках» — беглецы отбывали наказание за кражу.

    Сейчас ведется поиск сбежавших, сообщили в РИА Новости.

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