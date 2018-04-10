Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалам

В Минздраве Украины посоветовали врачам изучать американские сериалы.
В ведомстве заявили, что многие медики скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах, однако на деле их просмотр «может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения».
В пресс-службе Минздрава объяснили, что с помощью заграничных сериалов молодые врачи могут изучить и запомнить не только популярные разговорные фразы, но и медицинские термины.
Минздрав Украины: «Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и медицинскую терминологию, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро определять, что говорится из контекста».
Украинским медикам рекомендуют смотреть такие американские сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Медсестра Джеки», «Части тела» и другие.
В пресс-службе Минздрава объяснили, что с помощью заграничных сериалов молодые врачи могут изучить и запомнить не только популярные разговорные фразы, но и медицинские термины.
Минздрав Украины: «Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и медицинскую терминологию, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро определять, что говорится из контекста».
Украинским медикам рекомендуют смотреть такие американские сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Медсестра Джеки», «Части тела» и другие.
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