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    Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалам

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    Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалам

    Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалам

    В Минздраве Украины посоветовали врачам изучать американские сериалы.

    В ведомстве заявили, что многие медики скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах, однако на деле их просмотр «может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения».

    В пресс-службе Минздрава объяснили, что с помощью заграничных сериалов молодые врачи могут изучить и запомнить не только популярные разговорные фразы, но и медицинские термины.

    Минздрав Украины: «Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и медицинскую терминологию, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро определять, что говорится из контекста».

    Украинским медикам рекомендуют смотреть такие американские сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Клиника», «Медсестра Джеки», «Части тела» и другие.

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