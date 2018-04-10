В Петербурге определяют «умников и умниц» среди особенных детей

Сегодня в Павловске устроили праздник для особенных детей. В школе-интернате №8 подвели итоги конкурса «Умники и умницы».

Это единственный в России проект, созданный специально для ребят с ограниченными возможностями. Школьники из образовательных учреждений Петербурга, Ленобласти, а в этом году к ним присоединились и учащиеся русской школы в Таллине, сдают экзамены по трем предметам, чтобы добиться звания «Самый умный».



Жюри оценивают знания по окружающему миру, математике и русскому языку. В этом году конкурсные задания выполняют более 450 детей. Например, последние три года победительницей в состязании по русскому языку становится слабовидящая девочка Дарья Василенко.



Организаторы конкурса планируют выйти на федеральный уровень. Однако пока бюрократические проволочки не дают этого сделать. Поэтому они надеются на помощь профильного комитета. Также в этом году будут бороться и за президентский грант.