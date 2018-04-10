Зарубежные хореографы осовременили «Золушку» и «Щелкунчика» на фестивале Dance Open

XVII Международный фестиваль Dance Open перешагнул экватор. Зарубежные театры привезли классику русского и советского балета на западный лад: «Золушку», «Щелкунчика». Есть и истинно европейские постановки. К примеру, «Душа фламенко», созданная на стихи Гарсии Лорки.
Огромные листы бумаги оживают под музыку Прокофьева. Такое минималистичное оформление в балете «Золушка» трансформируется то в дом злой мачехи, то в сад, то в королевский дворец. Балетная труппа из Монте-Карло хореографа Жана Кристофа Майо впервые и на фестивале Dance Open, и в Петербурге рискнула представить свою сценическую версию советской классики. Главной героиней становится Фея, она же мать Золушки.
Виктория Ананян, исполнительница сестры Золушки, балерина балета Монте-Карло: «Все свои спектакли он ставил на свою музу Берниску Петерсу. Она прекрасная балерина, но, к сожалению, уже закончила танцевать. У нее своеобразная пластика. Когда он ставил этот балет, она танцевала Фею. Акцент получается на эту роль».
В Монако, как и в других балетных компаниях, ценят русскую школу, Майо так и утверждает: его хореографический словарь основан на классике. Еще бы. Историю балета Монте-Карло можно отсчитывать с дягилевской труппы, которая сделала сцену княжества своей резиденцией. Однако старая сказка пересказана современным языком танца и несколько изменена.
Алессандра Тоньолони, исполнительница партии Золушки, балерина балета Монте-Карло: «Это всё та же хорошо известная история. Но ход сюжета несколько иной. У Золушки нет хрустальной туфельки. Моя крестная Фея золотит мне ножки».
Подробнее о зарубежной программе фестиваля Dance Open — корреспондент НТВ Павел Рыжков.
Виктория Ананян, исполнительница сестры Золушки, балерина балета Монте-Карло: «Все свои спектакли он ставил на свою музу Берниску Петерсу. Она прекрасная балерина, но, к сожалению, уже закончила танцевать. У нее своеобразная пластика. Когда он ставил этот балет, она танцевала Фею. Акцент получается на эту роль».
В Монако, как и в других балетных компаниях, ценят русскую школу, Майо так и утверждает: его хореографический словарь основан на классике. Еще бы. Историю балета Монте-Карло можно отсчитывать с дягилевской труппы, которая сделала сцену княжества своей резиденцией. Однако старая сказка пересказана современным языком танца и несколько изменена.
Алессандра Тоньолони, исполнительница партии Золушки, балерина балета Монте-Карло: «Это всё та же хорошо известная история. Но ход сюжета несколько иной. У Золушки нет хрустальной туфельки. Моя крестная Фея золотит мне ножки».
Подробнее о зарубежной программе фестиваля Dance Open — корреспондент НТВ Павел Рыжков.
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