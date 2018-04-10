В Подмосковье сгорел дом солиста из группы Uma2rman

Дом одного из солистов группы Uma2rman Сергея Кристовского загорелся в коттеджном поселке в Красногорском районе Московской области.
Как сообщила ТАСС PR-директор группы Юлия Сажина, на месте возгорания до сих пор работают пожарные.
Юлий Сажина, PR-директор группы Uma2rman: «Информация соответствует действительности, дом Сергея Кристовского пострадал, пожарные работают на месте возгорания. Никто из людей не пострадал. Это совместный таунхаус с домом нашего концертного директора Евгении Лазаревской: ее дом выгорел полностью, дом Сергея еще тушат».
Причина пожара не известна. Ранее МЧС сообщил, что в коттеджном поселке Гаврилково на площади 400 кв. м загорелись таунхаусы.
Юлий Сажина, PR-директор группы Uma2rman: «Информация соответствует действительности, дом Сергея Кристовского пострадал, пожарные работают на месте возгорания. Никто из людей не пострадал. Это совместный таунхаус с домом нашего концертного директора Евгении Лазаревской: ее дом выгорел полностью, дом Сергея еще тушат».
Причина пожара не известна. Ранее МЧС сообщил, что в коттеджном поселке Гаврилково на площади 400 кв. м загорелись таунхаусы.
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