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    В Подмосковье сгорел дом солиста из группы Uma2rman

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    В Подмосковье сгорел дом солиста из группы Uma2rman

    В Подмосковье сгорел дом солиста из группы Uma2rman

    Дом одного из солистов группы Uma2rman Сергея Кристовского загорелся в коттеджном поселке в Красногорском районе Московской области.

    Как сообщила ТАСС PR-директор группы Юлия Сажина, на месте возгорания до сих пор работают пожарные.

    Юлий Сажина, PR-директор группы Uma2rman: «Информация соответствует действительности, дом Сергея Кристовского пострадал, пожарные работают на месте возгорания. Никто из людей не пострадал. Это совместный таунхаус с домом нашего концертного директора Евгении Лазаревской: ее дом выгорел полностью, дом Сергея еще тушат».

    Причина пожара не известна. Ранее МЧС сообщил, что в коттеджном поселке Гаврилково на площади 400 кв. м загорелись таунхаусы.

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