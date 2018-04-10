Человек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области

Виктор Минин подробно нанес на карту все участки Ленинградской области. Его часто благодарят водители, даже не зная лично.

131 Ленинградская область

Начал Виктор Минин с себя. В его садоводстве «Пери-2» теперь каждый дом и участок отмечены. Следом и соседние поселки попросили о помощи. А теперь вся Ленинградская область в его правках. Легко ориентироваться и рисовать помогает школьная пятерка по географии, а к компьютеру привыкает постепенно.



Домик охранника, где сегодня трудится Виктор Минин, — настоящий пульт управления. До выхода на пенсию он работал экспедитором, все дороги без навигатора объездил. Сейчас продолжает колесить по ним взглядом, а если заметит новую, сразу обозначает на карте.



К славе человека и навигатора Виктор Александрович относится спокойно, Главное, что теперь водитель не привезет клиента по ошибочному адресу (если таких два), как было однажды в популярной службе такси.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова встретилась с народным картографом.