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    Человек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области. Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧеловек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области

    Человек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области

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    Человек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области

    Человек и навигатор: пенсионер наносит на карту неизвестные улицы Ленинградской области

      Виктор Минин подробно нанес на карту все участки Ленинградской области. Его часто благодарят водители, даже не зная лично.

      Начал Виктор Минин с себя. В его садоводстве «Пери-2» теперь каждый дом и участок отмечены. Следом и соседние поселки попросили о помощи. А теперь вся Ленинградская область в его правках. Легко ориентироваться и рисовать помогает школьная пятерка по географии, а к компьютеру привыкает постепенно.

      Домик охранника, где сегодня трудится Виктор Минин, — настоящий пульт управления. До выхода на пенсию он работал экспедитором, все дороги без навигатора объездил. Сейчас продолжает колесить по ним взглядом, а если заметит новую, сразу обозначает на карте.

      К славе человека и навигатора Виктор Александрович относится спокойно, Главное, что теперь водитель не привезет клиента по ошибочному адресу (если таких два), как было однажды в популярной службе такси.

      Корреспондент НТВ Мария Сапожникова встретилась с народным картографом.

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