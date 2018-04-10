Житель Смоленска потребовал от Apple миллион долларов за сбой

Житель Смоленска решил добиться от Apple компенсации за то, что младший брат смог разблокировать его телефон.
Как рассказал адвокат, к нему обратились братья 21 года и 15 лет. Старший из них пожаловался на то, что младший смог разблокировать его iPhone Х с функцией распознавания Face ID и получить доступ к личным данным, в том числе фотографиям и переписке.
При этом житель Смоленска пояснил, что решил купить iPhone Х именно из-за функции распознавания лиц.
Роман Ардыкуца, адвокат: «Если компания Apple не рекомендует использовать функции Face ID детям до 13 лет и близнецам, то здесь ребята не близнецы, у них не было такой опаски, и производитель их не предупреждал. Получается, здесь налицо нарушение прав потребителя, потому, если бы мой клиент хотел купить телефон без этой функции, он бы купил более дешевый телефон».
Житель Смоленска потребовал от Apple заменить ему телефон и выплатить 1 млн долларов в качестве компенсации морального вреда. Если компания не ответит на претензию в течение десяти дней, покупатель собирается обращаться в суд, передает ТАСС.
При этом житель Смоленска пояснил, что решил купить iPhone Х именно из-за функции распознавания лиц.
Роман Ардыкуца, адвокат: «Если компания Apple не рекомендует использовать функции Face ID детям до 13 лет и близнецам, то здесь ребята не близнецы, у них не было такой опаски, и производитель их не предупреждал. Получается, здесь налицо нарушение прав потребителя, потому, если бы мой клиент хотел купить телефон без этой функции, он бы купил более дешевый телефон».
Житель Смоленска потребовал от Apple заменить ему телефон и выплатить 1 млн долларов в качестве компенсации морального вреда. Если компания не ответит на претензию в течение десяти дней, покупатель собирается обращаться в суд, передает ТАСС.
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