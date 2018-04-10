В отставку отправлен советник президента США по внутренней безопасности

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт покидает свой пост.
Об уходе Боссерта сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы. Президент поблагодарил его за службу на благо родине и пожелал всего хорошего».
Причину отставки в Белом доме не уточнили. Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобсон сообщает, что Боссерт был вынужден уйти с занимаемой должности по требованию нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который только вчера приступил к исполнению своих обязанностей.
В марте этого года президент США объявил о своем решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, а назначить на его место предложил директора ЦРУ Майка Помпео. Свой выбор Трамп объяснил тем, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в большей степени, чем Тиллерсон. Также в марте о своей отставке объявил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы. Президент поблагодарил его за службу на благо родине и пожелал всего хорошего».
Причину отставки в Белом доме не уточнили. Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобсон сообщает, что Боссерт был вынужден уйти с занимаемой должности по требованию нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который только вчера приступил к исполнению своих обязанностей.
В марте этого года президент США объявил о своем решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, а назначить на его место предложил директора ЦРУ Майка Помпео. Свой выбор Трамп объяснил тем, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в большей степени, чем Тиллерсон. Также в марте о своей отставке объявил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон.
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