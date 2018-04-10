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    В отставку отправлен советник президента США по внутренней безопасности

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    В отставку отправлен советник президента США по внутренней безопасности

    В отставку отправлен советник президента США по внутренней безопасности

    В отставку отправлен советник президента США по внутренней безопасности
  • Фото: Associated Press © 2018, Carolyn Kaster

    • Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт покидает свой пост.

    Об уходе Боссерта сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы. Президент поблагодарил его за службу на благо родине и пожелал всего хорошего».

    Причину отставки в Белом доме не уточнили. Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобсон сообщает, что Боссерт был вынужден уйти с занимаемой должности по требованию нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который только вчера приступил к исполнению своих обязанностей.

    В марте этого года президент США объявил о своем решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, а назначить на его место предложил директора ЦРУ Майка Помпео. Свой выбор Трамп объяснил тем, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в большей степени, чем Тиллерсон. Также в марте о своей отставке объявил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон.

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