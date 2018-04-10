Интернет высмеял Трампа за фото в странном пальто

Глава США Дональд Трамп стал объектом шуток в соцсетях
из-за фотографии, на которой он запечатлен в объемном пальто.
Пользователи Twitter заметили, что синее пальто американского президента выглядит так, будто под ним что-то спрятано.
Кто-то предположил, что таким образом Трамп выносит «сковородки и столовое серебро из Белого дома». Другие написали, что под пальто президента прячутся «трое капризных малышей-расистов». Некоторые пошли еще дальше и заявили, что «на самом деле, президент — это три разных человека». А кое-кто предположил, что Трамп носит с собой целое государство.
Добавим, что глава США уже не раз подвергался насмешкам пользователей Сети. Интернет высмеивал его неумелое «рукопожатия АСЕАН», неуклюжую манеру пить воду, а также его опечатки в Twitter.
Кто-то предположил, что таким образом Трамп выносит «сковородки и столовое серебро из Белого дома». Другие написали, что под пальто президента прячутся «трое капризных малышей-расистов». Некоторые пошли еще дальше и заявили, что «на самом деле, президент — это три разных человека». А кое-кто предположил, что Трамп носит с собой целое государство.
Guys, maybe Trump has actually just been 3 petulant racist toddlers in a coat this whole time. pic.twitter.com/W1e3I18UMF— OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) 8 апреля 2018 г.
Добавим, что глава США уже не раз подвергался насмешкам пользователей Сети. Интернет высмеивал его неумелое «рукопожатия АСЕАН», неуклюжую манеру пить воду, а также его опечатки в Twitter.
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