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    Интернет высмеял Трампа за фото в странном пальто

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    • Фото: @TDPattillo / twitter.com
    Интернет высмеял Трампа за фото в странном пальто

    Интернет высмеял Трампа за фото в странном пальто

    Интернет высмеял Трампа за фото в странном пальто
  • Фото: @TDPattillo / twitter.com

    • Глава США Дональд Трамп стал объектом шуток в соцсетях из-за фотографии, на которой он запечатлен в объемном пальто.

    Пользователи Twitter заметили, что синее пальто американского президента выглядит так, будто под ним что-то спрятано.

    Кто-то предположил, что таким образом Трамп выносит «сковородки и столовое серебро из Белого дома». Другие написали, что под пальто президента прячутся «трое капризных малышей-расистов». Некоторые пошли еще дальше и заявили, что «на самом деле, президент — это три разных человека». А кое-кто предположил, что Трамп носит с собой целое государство.





    Добавим, что глава США уже не раз подвергался насмешкам пользователей Сети. Интернет высмеивал его неумелое «рукопожатия АСЕАН», неуклюжую манеру пить воду, а также его опечатки в Twitter.

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