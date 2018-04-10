Петербургский суд вынес условный приговор фигурантам дела о крушении Ми-8 в Заполярье

Два года условно получили гендиректор «СПАРК авиа» и его заместитель.
Суд приговорил гендиректора авиакомпании «СПАРК авиа» Сергея Прокофьева в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Прокофьева лишили права в течение двух лет заниматься организационно-распорядительной деятельностью. Заместитель гендиректора «СПАРК авиа» Игорь Меледин получил аналогичное наказание.
Руководителей авиакомпании признали виновными по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Подсудимые свою вину не признали. При этом в ходе прений прокурор просил для фигурантов реальные сроки по два года в колонии общего режима. По версии следствия, действия Прокофьева и Меледина привели к гибели людей в результате крушения вертолета в Мурманской области, передает «Интерфакс».
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба, в вину руководителей авиакомпании вменяют нарушения летчиками правил полетов (короткий отдых и отсутствие медкомиссии), а также допуск пилотов к полету в экстремальных погодных условиях, хотя они на это не имели права.
Напомним: 31 мая 2014 года в Терском районе Мурманской области на Мунозере разбился вертолет Ми-8. На борту находились 18 человек, включая членов экипажа. В вертолете летели высокопоставленные региональные чиновники и представители руководства компании «Апатит». Двум пассажирам удалось спастись.
Руководителей авиакомпании признали виновными по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Подсудимые свою вину не признали. При этом в ходе прений прокурор просил для фигурантов реальные сроки по два года в колонии общего режима. По версии следствия, действия Прокофьева и Меледина привели к гибели людей в результате крушения вертолета в Мурманской области, передает «Интерфакс».
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба, в вину руководителей авиакомпании вменяют нарушения летчиками правил полетов (короткий отдых и отсутствие медкомиссии), а также допуск пилотов к полету в экстремальных погодных условиях, хотя они на это не имели права.
Напомним: 31 мая 2014 года в Терском районе Мурманской области на Мунозере разбился вертолет Ми-8. На борту находились 18 человек, включая членов экипажа. В вертолете летели высокопоставленные региональные чиновники и представители руководства компании «Апатит». Двум пассажирам удалось спастись.
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