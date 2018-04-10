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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
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    В небе над Айдахо молния убила 50 гусей: фото

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    • Фото: tweeter.com
    В небе над Айдахо молния убила 50 гусей: фото

    В небе над Айдахо молния убила 50 гусей: фото

    В небе над Айдахо молния убила 50 гусей: фото
  • Фото: tweeter.com

    • 50 мертвых гусей упали на землю в одном из районов американского города Айдахо-Фолс.

    Как сообщает Fox 13, инцидент произошел во время сильной грозы с градом. Во разгар стихии на землю в радиусе нескольких сотен метров, а также на крыши домов начали падать мертвые белые гуси.

    Всего местным жителям удалось обнаружить 50 мертвых птиц.

    Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл в интервью изданию предположил, что стая гусей, которая направлялась на гнездование в Канаду, попала под удар молнии.

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