В небе над Айдахо молния убила 50 гусей: фото

50 мертвых гусей упали на землю в одном из районов американского города
Айдахо-Фолс.
Как сообщает Fox 13, инцидент произошел во время сильной грозы с градом. Во разгар стихии на землю в радиусе нескольких сотен метров, а также на крыши домов начали падать мертвые белые гуси.
Всего местным жителям удалось обнаружить 50 мертвых птиц.
Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл в интервью изданию предположил, что стая гусей, которая направлялась на гнездование в Канаду, попала под удар молнии.
Всего местным жителям удалось обнаружить 50 мертвых птиц.
Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл в интервью изданию предположил, что стая гусей, которая направлялась на гнездование в Канаду, попала под удар молнии.
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