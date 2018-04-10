Московская погода может побить абсолютный рекорд

Температура воздуха в российской столице приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений.
На базовой московской метеостанции на ВДНХ к 16:00 воздух прогрелся до плюс 20,7 градуса. Впервые в этом году показатели превысили 20-градусную отметку. По данным столичного метеобюро, цифры приблизились к рекорду, установленному 10 лет назад — 10 апреля 2008 в мегаполисе потеплело до плюс 21,1 градуса.
Еще утром синоптики обещали, что сегодня москвичей ждет самый теплый день с начала года. Окончательное максимальное температурные показатели станут известны только поздно вечером.
Сообщалось об ухудшении погоды во второй половине дня. До 21:00 в столице может подняться сильный ветер с порывами 15 метров в секунду. В связи с этим Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого».
Уже с завтрашнего дня в город и окрестности придет похолодание. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 2–4 градусов, днем воздух прогреемся до 7–9 тепла. В ночь на среду пройдут дожди, днем осадков не ожидается.
Еще утром синоптики обещали, что сегодня москвичей ждет самый теплый день с начала года. Окончательное максимальное температурные показатели станут известны только поздно вечером.
Сообщалось об ухудшении погоды во второй половине дня. До 21:00 в столице может подняться сильный ветер с порывами 15 метров в секунду. В связи с этим Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого».
Уже с завтрашнего дня в город и окрестности придет похолодание. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 2–4 градусов, днем воздух прогреемся до 7–9 тепла. В ночь на среду пройдут дожди, днем осадков не ожидается.
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