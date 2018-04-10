Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Московская погода может побить абсолютный рекорд

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Московская погода может побить абсолютный рекорд

    Московская погода может побить абсолютный рекорд

    Московская погода может побить абсолютный рекорд
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Температура воздуха в российской столице приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений.

    На базовой московской метеостанции на ВДНХ к 16:00 воздух прогрелся до плюс 20,7 градуса. Впервые в этом году показатели превысили 20-градусную отметку. По данным столичного метеобюро, цифры приблизились к рекорду, установленному 10 лет назад — 10 апреля 2008 в мегаполисе потеплело до плюс 21,1 градуса.

    Еще утром синоптики обещали, что сегодня москвичей ждет самый теплый день с начала года. Окончательное максимальное температурные показатели станут известны только поздно вечером.

    Сообщалось об ухудшении погоды во второй половине дня. До 21:00 в столице может подняться сильный ветер с порывами 15 метров в секунду. В связи с этим Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого».

    Уже с завтрашнего дня в город и окрестности придет похолодание. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 2–4 градусов, днем воздух прогреемся до 7–9 тепла. В ночь на среду пройдут дожди, днем осадков не ожидается.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru