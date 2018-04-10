Медведев констатировал абсолютную стабильность экономической ситуации по итогам 2017 года

Глава кабмина Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину основные положения отчета о работе правительства, с которым выступит в Госдуме.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении доложить депутатам, что ситуация в экономике стабильна, сообщается на сайте Кремля.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом».
Также Медведев отметил, что инфляция в РФ находится на «абсолютно низком уровне», и это, по словам главы кабмина, дает возможности для развития кредитования в стране.
Социальные обязательства государства в 2017 году были полностью исполнены, отметил Медведев и добавил, что в настоящее время уже можно подвести определенные итоги по исполнению «майских указов» президента.
Дмитрий Медведев: «Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано. С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года. Несмотря на сложности, несмотря на диспропорции, несмотря на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами. Я считаю, что это в общем очень неплохой результат».
Владимир Путин тем не менее поручил председателю правительства отдельно проработать те направления развития экономики, где не удалось реализовать все планы на 100%.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать».
В завершение беседы Путин пожелал Медведеву позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы. Глава кабмина выступит с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет в среду, 11 апреля.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом».
Также Медведев отметил, что инфляция в РФ находится на «абсолютно низком уровне», и это, по словам главы кабмина, дает возможности для развития кредитования в стране.
Социальные обязательства государства в 2017 году были полностью исполнены, отметил Медведев и добавил, что в настоящее время уже можно подвести определенные итоги по исполнению «майских указов» президента.
Дмитрий Медведев: «Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано. С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года. Несмотря на сложности, несмотря на диспропорции, несмотря на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами. Я считаю, что это в общем очень неплохой результат».
Владимир Путин тем не менее поручил председателю правительства отдельно проработать те направления развития экономики, где не удалось реализовать все планы на 100%.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать».
В завершение беседы Путин пожелал Медведеву позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы. Глава кабмина выступит с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет в среду, 11 апреля.
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