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    Медведев констатировал абсолютную стабильность экономической ситуации по итогам 2017 года

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    Медведев констатировал абсолютную стабильность экономической ситуации по итогам 2017 года

    Медведев констатировал абсолютную стабильность экономической ситуации по итогам 2017 года

    Глава кабмина Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину основные положения отчета о работе правительства, с которым выступит в Госдуме.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении доложить депутатам, что ситуация в экономике стабильна, сообщается на сайте Кремля.

    Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом».

    Также Медведев отметил, что инфляция в РФ находится на «абсолютно низком уровне», и это, по словам главы кабмина, дает возможности для развития кредитования в стране.

    Социальные обязательства государства в 2017 году были полностью исполнены, отметил Медведев и добавил, что в настоящее время уже можно подвести определенные итоги по исполнению «майских указов» президента.

    Дмитрий Медведев: «Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано. С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года. Несмотря на сложности, несмотря на диспропорции, несмотря на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами. Я считаю, что это в общем очень неплохой результат».

    Владимир Путин тем не менее поручил председателю правительства отдельно проработать те направления развития экономики, где не удалось реализовать все планы на 100%.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать».

    В завершение беседы Путин пожелал Медведеву позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы. Глава кабмина выступит с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет в среду, 11 апреля.

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