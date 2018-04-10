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    На Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео. Челябинск, весна, животные, зоопарки, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео

    На Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео

    2 комментария
    На Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео

    На Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео

    На Урале медведица дождалась весны и запрыгала от радости: видео

      В челябинском зоопарке сняли на камеру танцующую медведицу Машу. Она пустилась в пляс, пробудившись от спячки.

      Короткое видео выложили в Сеть сотрудники зоосада. На кадрах записи видно, как крупное и довольно упитанное животное радостно прыгает, втаптывая в покрытие вольера остатки нерастаявшего снега.

      Описание к ролику гласит: «Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками». Правда, на записи работников зоопарка не видно, в объектив попал только грозный зверь, который от души радуется солнечному теплу.

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