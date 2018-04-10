Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Американский самолет-разведчик замечен у российских баз в Сирии

    2 комментария
    • Фото: @ua4wiy / twitter.com, Reuters / Darrin Zammit Lupi
    Американский <nobr>самолет-разведчик</nobr> замечен у российских баз в Сирии

    Американский самолет-разведчик замечен у российских баз в Сирии

    Американский <nobr>самолет-разведчик</nobr> замечен у российских баз в Сирии
  • Фото: @ua4wiy / twitter.com, Reuters / Darrin Zammit Lupi

    • Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполняет очередной многочасовой полет у побережья Сирии.

    Морской разведчик ВМС США с бортовым номером 168439 замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус.

    Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Сейчас он кружит на одинаковом расстоянии в 40 км от авиабазы Хмеймим и от базы ВМФ РФ в Тартусе. Полет проходит на высоте 8 тысяч метров над международными водами Средиземноморья.

    Кроме того, по данным турецких СМИ, в 100 км от базы в Тартусе расположился эсминец ВМС США Donald Cook с 56 крылатыми ракетами «Томагавк». В Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.

    смотретьРоссийские военные не нашли следов химического отравления в сирийской Думе
    Российские военные не нашли следов химического отравления в сирийской Думе
    Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru