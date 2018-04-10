Американский самолет-разведчик замечен у российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США
P-8A Poseidon выполняет очередной многочасовой полет у побережья Сирии.
Морской разведчик ВМС США с бортовым номером 168439 замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус.
Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Сейчас он кружит на одинаковом расстоянии в 40 км от авиабазы Хмеймим и от базы ВМФ РФ в Тартусе. Полет проходит на высоте 8 тысяч метров над международными водами Средиземноморья.
Кроме того, по данным турецких СМИ, в 100 км от базы в Тартусе расположился эсминец ВМС США Donald Cook с 56 крылатыми ракетами «Томагавк». В Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Сейчас он кружит на одинаковом расстоянии в 40 км от авиабазы Хмеймим и от базы ВМФ РФ в Тартусе. Полет проходит на высоте 8 тысяч метров над международными водами Средиземноморья.
Кроме того, по данным турецких СМИ, в 100 км от базы в Тартусе расположился эсминец ВМС США Donald Cook с 56 крылатыми ракетами «Томагавк». В Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
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