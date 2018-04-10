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    В курганском супермаркете обрушились перекрытия: фото

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    • Фото: Инцидент | Курган / vk.com
    В курганском супермаркете обрушились перекрытия: фото

    В курганском супермаркете обрушились перекрытия: фото

    В курганском супермаркете обрушились перекрытия: фото
  • Фото: Инцидент | Курган / vk.com

    • В трехэтажном здании в Кургане произошло обрушение плит междуэтажного перекрытия.

    В магазине «Магнит», который расположен на первом этаже, обвалился потолок. В результате из помещения супермаркета эвакуировали 33 человек. Сотрудники, работавшие в офисных помещениях на других этажах, эвакуировались сами.

    Как сообщили в курганском УМЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Угроза разрушения здания отсутствует.

    Сейчас на месте обрушения работают 104 человека и 28 единиц техники. Здание обесточено, вход в него запрещен. Аварийно-восстановительные работы приостановлены до проведения экспертизы.

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