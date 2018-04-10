В курганском супермаркете обрушились перекрытия: фото

В трехэтажном здании в Кургане произошло обрушение плит междуэтажного перекрытия.
В магазине «Магнит», который расположен на первом этаже, обвалился потолок. В результате из помещения супермаркета эвакуировали 33 человек. Сотрудники, работавшие в офисных помещениях на других этажах, эвакуировались сами.
Как сообщили в курганском УМЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Угроза разрушения здания отсутствует.
Сейчас на месте обрушения работают 104 человека и 28 единиц техники. Здание обесточено, вход в него запрещен. Аварийно-восстановительные работы приостановлены до проведения экспертизы.
Как сообщили в курганском УМЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Угроза разрушения здания отсутствует.
Сейчас на месте обрушения работают 104 человека и 28 единиц техники. Здание обесточено, вход в него запрещен. Аварийно-восстановительные работы приостановлены до проведения экспертизы.
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