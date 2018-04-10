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    Самолет НАТО и итальянский разведчик заметили у границ России

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    Самолет НАТО и итальянский разведчик заметили у границ России

    Самолет НАТО и итальянский разведчик заметили у границ России

    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО и разведчик Gulfstream G.550 ВВС Италии совершили полеты у российских рубежей.

    Натовский AWACS, вылетев с авиабазы в Германии, около двух часов кружил к юго-западу от Калининградской области. При этом самолет оставался в воздушном пространстве Польши.

    А итальянский разведывательный самолет долго курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет ВВС Италии находился в небе Эстонии, передает «Интерфакс».

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