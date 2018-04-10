Самолет НАТО и итальянский разведчик заметили у границ России

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО и разведчик Gulfstream G.550 ВВС Италии совершили полеты у российских рубежей.
Натовский AWACS, вылетев с авиабазы в Германии, около двух часов кружил к юго-западу от Калининградской области. При этом самолет оставался в воздушном пространстве Польши.
А итальянский разведывательный самолет долго курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет ВВС Италии находился в небе Эстонии, передает «Интерфакс».
А итальянский разведывательный самолет долго курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет ВВС Италии находился в небе Эстонии, передает «Интерфакс».
Комментарии