Меркель считает «ясными и четкими» доказательства химатак в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает убедительными доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.
Об этом она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Ангела Меркель: «Доказательства того, что там было применено химическое оружие, очень четкие и ясные. Это можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки инцидента».
Меркель добавила, что Германия решительно осуждает применение химического оружия.
Ангела Меркель: «Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после стольких международных дискуссий снова и снова используется химическое оружие. Мы должны, к сожалению, исходить из этого».
О том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие сообщили ряд НПО, в том числе «Белые каски». Они утверждали, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ же сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
Ангела Меркель: «Доказательства того, что там было применено химическое оружие, очень четкие и ясные. Это можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки инцидента».
Меркель добавила, что Германия решительно осуждает применение химического оружия.
Ангела Меркель: «Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после стольких международных дискуссий снова и снова используется химическое оружие. Мы должны, к сожалению, исходить из этого».
О том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие сообщили ряд НПО, в том числе «Белые каски». Они утверждали, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ же сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
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