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    При крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек

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    • Фото: @abc15 / twitter.com
    При крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек

    При крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек

    При крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек
  • Фото: @abc15 / twitter.com

    • Легкомоторный самолет Piper PA-24 разбился в американском штате Аризона.

    Самолет рухнул на поле для гольфа в ночь на вторник вскоре после вылета из аэропорта города Скотсдейл. По данным ТАСС, жертвами крушения стали по меньшей мере шесть человек.

    В местной полиции сообщили, что при обследовании места катастрофы выживших найти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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