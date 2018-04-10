При крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек

Легкомоторный самолет Piper
PA-24 разбился в американском штате Аризона.
Самолет рухнул на поле для гольфа в ночь на вторник вскоре после вылета из аэропорта города Скотсдейл. По данным ТАСС, жертвами крушения стали по меньшей мере шесть человек.
В местной полиции сообщили, что при обследовании места катастрофы выживших найти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В местной полиции сообщили, что при обследовании места катастрофы выживших найти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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