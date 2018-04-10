Джонсон обрадовался выписке Юлии Скрипаль из больницы

Глава британского МИД Борис Джонсон прокомментировал новость о выписке Юлии Скрипаль и пожелал ее отцу здоровья.
Британский министр назвал эту новость замечательной и поблагодарил врачей, помогавших россиянке.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Это замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро выздоровела. Хочу снова сказать спасибо невероятным сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Солсбери».
Также в своем Twitter Джонсон пожелал выздоровления Сергею Скрипалю, выразив надежду на то, что он «тоже быстро поправится».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, была выписана из больницы. После этого, как сообщили СМИ, ее увезли в «безопасное место». При этом в Скотленд-Ярде отказались обсуждать вопрос о безопасности российской гражданки.
Сегодня же российское посольство потребовало от Лондона доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена добровольно. А двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль рассказала, что в ближайшее время Британия собирается организовать пресс-конференцию, в ходе которой она попросит политического убежища.
В СМИ же появлялась информация о том, что спецслужбы ведут переговоры о о переселении Скрипалей в США. Однако, как заявила Виктория Скрипаль, Соединенные Штаты для членов ее семьи могут стать самой опасной страной.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Это замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро выздоровела. Хочу снова сказать спасибо невероятным сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Солсбери».
Также в своем Twitter Джонсон пожелал выздоровления Сергею Скрипалю, выразив надежду на то, что он «тоже быстро поправится».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, была выписана из больницы. После этого, как сообщили СМИ, ее увезли в «безопасное место». При этом в Скотленд-Ярде отказались обсуждать вопрос о безопасности российской гражданки.
Сегодня же российское посольство потребовало от Лондона доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена добровольно. А двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль рассказала, что в ближайшее время Британия собирается организовать пресс-конференцию, в ходе которой она попросит политического убежища.
В СМИ же появлялась информация о том, что спецслужбы ведут переговоры о о переселении Скрипалей в США. Однако, как заявила Виктория Скрипаль, Соединенные Штаты для членов ее семьи могут стать самой опасной страной.
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