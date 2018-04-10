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    Джонсон обрадовался выписке Юлии Скрипаль из больницы

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    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay
    Джонсон обрадовался выписке Юлии Скрипаль из больницы

    Джонсон обрадовался выписке Юлии Скрипаль из больницы

    Джонсон обрадовался выписке Юлии Скрипаль из больницы
  • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay

    • Глава британского МИД Борис Джонсон прокомментировал новость о выписке Юлии Скрипаль и пожелал ее отцу здоровья.

    Британский министр назвал эту новость замечательной и поблагодарил врачей, помогавших россиянке.

    Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Это замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро выздоровела. Хочу снова сказать спасибо невероятным сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Солсбери».

    Также в своем Twitter Джонсон пожелал выздоровления Сергею Скрипалю, выразив надежду на то, что он «тоже быстро поправится».

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, была выписана из больницы. После этого, как сообщили СМИ, ее увезли в «безопасное место». При этом в Скотленд-Ярде отказались обсуждать вопрос о безопасности российской гражданки.

    смотретьПосольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль
    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль
    Сегодня же российское посольство потребовало от Лондона доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена добровольно. А двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль рассказала, что в ближайшее время Британия собирается организовать пресс-конференцию, в ходе которой она попросит политического убежища.

    В СМИ же появлялась информация о том, что спецслужбы ведут переговоры о о переселении Скрипалей в США. Однако, как заявила Виктория Скрипаль, Соединенные Штаты для членов ее семьи могут стать самой опасной страной.

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