В последний путь: покойники из иркутского поселка не могут добраться до морга

Жителей иркутского поселка Нерха пожаловались, что не могут предать земле своих усопших родственников. Дело в том, что в населенном пункте нет морга и специалиста, который проводит вскрытие. А без экспертизы в некоторых случаях предавать тела земле запрещено. В итоге умерших приходится отправлять вертолетом в райцентр за 300 км.

Нерха затеряна в глухой тайге. О том, что прогресс и сюда заглянул, говорит разве что солнечная электростанция, ну и припаркованные машины у каждой избушки. Жизнь вдали от цивилизации во многом прекрасна, говорят местные. Но когда она заканчивается, начинаются серьезные испытания у близких. Для того, чтобы здесь достойно похоронить погибшего порой может потребоваться до полумиллиона рублей. Ведь поблизости нет ни одного морга.



Ближайший морг — в городе Нижнеудинске. Чтобы получить справку о смерти человека, нужно заказать отдельный грузовой рейс на вертолете. Обычным рейсом, кстати, везти усопших нельзя — это не по правилам.



У Юлии Каморниковой погиб брат — утонул в реке. Целую неделю потребовалось на то, чтобы доставить тело к паталогоанатому. Специалист должен был официально установить причину смерти. Но оплатить перелет женщина не смогла. Каким-то чудом наняли грузовую машину: не сразу нашелся водитель, согласный ехать по труднодоступной местности объездными путями несколько дней.



Юлия Каморникова: «Это издевательство над человеком, над усопшим, над родственником, потому что тело лежит там, а его вовремя надо хоронить, в течение трех дней. Оно не должно лежать неделями, месяцами, не должно!»



В советские времена патологоанатомы обязаны были сами сюда добираться, положенные экспертизы проводились в местном фельдшерско-акушерском пункте. Потом запретили из-за несоответствия санитарным нормам.



И хотя местные говорят, что из-за этого у них есть еще один повод долго жить, они все же составили коллективное обращение к чиновникам с просьбой сделать менее тернистым последний путь, передает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.