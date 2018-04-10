К расследованию жестокого избиения россиянина в Индии подключились дипломаты

Российский турист, которого жестоко избили в Индии, сегодня записал обращение из больницы для своих родных и друзей. Обстановка в медучреждении оставляет желать лучшего: обшарпанные стены, полная антисанитария, нехватка коек. По словам Олега Вершинина, его уже прооперировали и сейчас он идет на поправку.
К расследованию о нападении на россиянина подключились дипломаты. Они контролируют поиски преступников, которые ворвались в палатку туриста, когда он спал. Путешественник отправился в велопоход по южноазитской стране, преодолел сотни тысяч километров. И в пути, признается мужчина, случалось всякое. Но такого — никогда.
Как любой путешественник, он, конечно, мечтал о приключениях, но оказаться в больнице с пробитой головой и переломами — это уж слишком даже для него, признается Олег Вершинин. В госпитале индийского Хайрабада москвич оказался после нападения крестьян. Это случилось по дороге в деревню Ширди. Там турист хотел переждать грозу, разбил палатку на кукурузном поле и только прилег отдохнуть, как явился хозяин угодий. Объяснить, что он не грабитель и не претендует на чужой урожай, признается Олег, было невозможно: фермер ни слова не понимал по-английски.
Олег Вершинин: «Двое человек напали на одного. Они подумали, что я ворую с их поля кукурузу, набросились и стали бить».
Очнулся, вспоминает он, весь в бинтах и в окружении полицейских. С ними, к счастью, был переводчик. Велосипедист рассказал, что в путешествие по солнечной Индии он отправился еще полгода назад, успел побывать во многих популярных местах, но то, что он увидел в госпитале, конечно, не часто найдешь на страницах путеводителей: обшарпанные стены, тараканы, люди, спящие на полу. Все они — обычные рабочие, крестьяне, которым порой даже обычных простыней не достается. Ему с этим еще повезло.
Олег Вершинин: «Только мне дали простыни, у других обычно и того нет».
Впрочем, он и на том благодарен индийским медикам. За проведенные операции денег пока не потребовали, хотя не исключено, что за пребывание в госпитале при выписке все-таки придется заплатить. Без страховки это может, что называется, влететь в копеечку.
Евгений Рыбин, знакомый Олега Вершинина: «Ему еще повезло, что его приняли бесплатно. К примеру, сломанная рука может стоить 100–150 тысяч рублей».
Нападавших, кстати, пока не нашли. Однако к разбирательствам уже подключились российские дипломаты, пообещав, что пострадавшему путешественнику готовы оказать всю необходимую помощь.
Владимир Полуэктов, пресс-секретарь посольства России в Индии: «Посольство, консульский отдел в Нью-Дели, а также генеральное консульство России в Чинае находятся в тесном контакте с туристом, его родственниками, а также полицией города Хайдарабад. В общении с властями и персоналом ему содействует переводчик».
Это, конечно, не первая его поездка в одиночку на велобайке, но и не первый печальный инцидент. На его странице в соцсети помимо восторженных комментариев о красоте заграничной природы то и дело появлялись сообщения о неприятностях. В окрестностях Дели, к примеру, москвич столкнулся с воришкой, который пытался обчистить его рюкзак. А в прошлом году по дороге в грузинский Батуми и вовсе остался в одной футболке после того, как воры украли велосипед со всеми запасами и деньгами.
На этот раз россиянину и вовсе, похоже, придется вернуться домой на самолете.
Как любой путешественник, он, конечно, мечтал о приключениях, но оказаться в больнице с пробитой головой и переломами — это уж слишком даже для него, признается Олег Вершинин. В госпитале индийского Хайрабада москвич оказался после нападения крестьян. Это случилось по дороге в деревню Ширди. Там турист хотел переждать грозу, разбил палатку на кукурузном поле и только прилег отдохнуть, как явился хозяин угодий. Объяснить, что он не грабитель и не претендует на чужой урожай, признается Олег, было невозможно: фермер ни слова не понимал по-английски.
Олег Вершинин: «Двое человек напали на одного. Они подумали, что я ворую с их поля кукурузу, набросились и стали бить».
Очнулся, вспоминает он, весь в бинтах и в окружении полицейских. С ними, к счастью, был переводчик. Велосипедист рассказал, что в путешествие по солнечной Индии он отправился еще полгода назад, успел побывать во многих популярных местах, но то, что он увидел в госпитале, конечно, не часто найдешь на страницах путеводителей: обшарпанные стены, тараканы, люди, спящие на полу. Все они — обычные рабочие, крестьяне, которым порой даже обычных простыней не достается. Ему с этим еще повезло.
Олег Вершинин: «Только мне дали простыни, у других обычно и того нет».
Впрочем, он и на том благодарен индийским медикам. За проведенные операции денег пока не потребовали, хотя не исключено, что за пребывание в госпитале при выписке все-таки придется заплатить. Без страховки это может, что называется, влететь в копеечку.
Евгений Рыбин, знакомый Олега Вершинина: «Ему еще повезло, что его приняли бесплатно. К примеру, сломанная рука может стоить 100–150 тысяч рублей».
Нападавших, кстати, пока не нашли. Однако к разбирательствам уже подключились российские дипломаты, пообещав, что пострадавшему путешественнику готовы оказать всю необходимую помощь.
Владимир Полуэктов, пресс-секретарь посольства России в Индии: «Посольство, консульский отдел в Нью-Дели, а также генеральное консульство России в Чинае находятся в тесном контакте с туристом, его родственниками, а также полицией города Хайдарабад. В общении с властями и персоналом ему содействует переводчик».
Это, конечно, не первая его поездка в одиночку на велобайке, но и не первый печальный инцидент. На его странице в соцсети помимо восторженных комментариев о красоте заграничной природы то и дело появлялись сообщения о неприятностях. В окрестностях Дели, к примеру, москвич столкнулся с воришкой, который пытался обчистить его рюкзак. А в прошлом году по дороге в грузинский Батуми и вовсе остался в одной футболке после того, как воры украли велосипед со всеми запасами и деньгами.
На этот раз россиянину и вовсе, похоже, придется вернуться домой на самолете.
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