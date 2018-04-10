Налетчик в маске ограбил два супермаркета за день: видео

Силы уральских оперативников брошены на поиски опасного преступника, который совершил два разбойных нападения на торговые точки Екатеринбурга.

На видео камеры наблюдения видно, как мужчина врывается в супермаркет с ружьем в руках и открывает огонь. Сначала вор делает предупредительный выстрел в потолок. После чего угрожает продавцам расправой и избивает их.



Кассирам мужчина приказал сложить всю выручку в сумку. Получив наличные, скрылся.



Приметы налетчика неизвестны (он был в маске), что, конечно, осложняет поиски. Стражи порядка параллельно разыскивают свидетелей инцидента.