Порошенко решил скопировать американские санкции против России

Власти Украины решили ввести санкции против россиян, попавших в американский черный список.
Пётр Порошенко сообщил, что уже поручил подготовить соответствующее решение правительству и СБУ.
По словам украинского президента, новые санкции будут «максимально синхронизированы с решением правительства США». В частности, отметил Порошенко в своем Twitter, ограничительные меры коснутся Олега Дерипаски и других российских бизнесменов.
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американские власти объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против несколько компаний. В частности, ограничения коснулись сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
В Кремле назвали новые санкции США «вопиющим попранием всего и вся». А Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос об эффективных ответных мерах.
По словам украинского президента, новые санкции будут «максимально синхронизированы с решением правительства США». В частности, отметил Порошенко в своем Twitter, ограничительные меры коснутся Олега Дерипаски и других российских бизнесменов.
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американские власти объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против несколько компаний. В частности, ограничения коснулись сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
В Кремле назвали новые санкции США «вопиющим попранием всего и вся». А Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос об эффективных ответных мерах.
Комментарии