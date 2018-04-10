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    Порошенко решил скопировать американские санкции против России

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    Порошенко решил скопировать американские санкции против России

    Порошенко решил скопировать американские санкции против России

    Власти Украины решили ввести санкции против россиян, попавших в американский черный список.

    Пётр Порошенко сообщил, что уже поручил подготовить соответствующее решение правительству и СБУ.

    По словам украинского президента, новые санкции будут «максимально синхронизированы с решением правительства США». В частности, отметил Порошенко в своем Twitter, ограничительные меры коснутся Олега Дерипаски и других российских бизнесменов.

    Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американские власти объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против несколько компаний. В частности, ограничения коснулись сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.

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