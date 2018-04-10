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    Хакеры удалили с YouTube набравший 5 млрд просмотров клип Despacitо

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    • Кадр из сериала «Бумажный дом», реж. Хесус Кольменар, Испания, 2017–2018
    Хакеры удалили с YouTube набравший 5 млрд просмотров клип Despacitо

    Хакеры удалили с YouTube набравший 5 млрд просмотров клип Despacitо

    Хакеры удалили с YouTube набравший 5 млрд просмотров клип Despacitо
  • Кадр из сериала «Бумажный дом», реж. Хесус Кольменар, Испания, 2017–2018

    • Хакеры взломали и удалили с видеохостинга YouTube клип Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacitо, который к началу апреля набрал рекордные 5 млрд просмотров.

    Как сообщает ВВС, самое популярное в истории YouTube видео было заменено роликом, на кадрах которого неизвестные в масках и с оружием в руках требовали «освободить Палестину». Сейчас клип Despacitо полностью удален из поиска YouTube.

    Отмечается, что к взлому причастны хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Один из них в своем Twitter попросил не судить его строго, заявив, что, несмотря на свои действия, любит YouTube.

    От действий злоумышленников пострадали и другие музыканты, среди них Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк — описания к их видеоклипам также были изменены.

    Руководство YouTube пока не прокомментировало произошедшее.

    Напомним, в начале апреля клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным, достигшим пятимиллиардного порога.

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