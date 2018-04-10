Хакеры удалили с YouTube набравший 5 млрд просмотров клип Despacitо

Хакеры взломали и удалили с видеохостинга YouTube клип Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacitо, который к началу апреля набрал рекордные 5 млрд просмотров.
Как сообщает ВВС, самое популярное в истории YouTube видео было заменено роликом, на кадрах которого неизвестные в масках и с оружием в руках требовали «освободить Палестину». Сейчас клип Despacitо полностью удален из поиска YouTube.
Отмечается, что к взлому причастны хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Один из них в своем Twitter попросил не судить его строго, заявив, что, несмотря на свои действия, любит YouTube.
От действий злоумышленников пострадали и другие музыканты, среди них Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк — описания к их видеоклипам также были изменены.
Руководство YouTube пока не прокомментировало произошедшее.
Напомним, в начале апреля клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным, достигшим пятимиллиардного порога.
Отмечается, что к взлому причастны хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Один из них в своем Twitter попросил не судить его строго, заявив, что, несмотря на свои действия, любит YouTube.
От действий злоумышленников пострадали и другие музыканты, среди них Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк — описания к их видеоклипам также были изменены.
Руководство YouTube пока не прокомментировало произошедшее.
Напомним, в начале апреля клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным, достигшим пятимиллиардного порога.
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