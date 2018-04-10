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    СМИ: торговые сети предупредили россиян о скором дефиците продуктов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Паламарчук
    СМИ: торговые сети предупредили россиян о скором дефиците продуктов

    СМИ: торговые сети предупредили россиян о скором дефиците продуктов

    СМИ: торговые сети предупредили россиян о скором дефиците продуктов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Паламарчук

    • Уже летом россияне могут столкнуться с дефицитом ряда продуктов на полках, сообщают торговые сети.

    Дело в том, что с 1 июля все производители продукции животного происхождения должны перейти на электронный документооборот и оформлять через систему «Меркурий» все ветеринарные сопроводительные документы. Эти правила коснутся производителей мяса, молока и других товаров, в том числе готовых продуктов.

    При этом сейчас о неготовности к работе в системе «Меркурий» говорят не только региональные, но и крупнейшие федеральные производители. В частности, как сообщили в Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), среди 100 крупнейших поставщиков около 35 до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях. Похожие проблемы и у основного конкурента Х5 «Магнита» — только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе «Меркурий».

    Как отмечают «Ведомости», это грозит срывом поставок и возможным дефицитом на полках.

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