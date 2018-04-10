СМИ: торговые сети предупредили россиян о скором дефиците продуктов

Уже летом россияне могут столкнуться с дефицитом ряда продуктов на полках, сообщают торговые сети.
Дело в том, что с 1 июля все производители продукции животного происхождения должны перейти на электронный документооборот и оформлять через систему «Меркурий» все ветеринарные сопроводительные документы. Эти правила коснутся производителей мяса, молока и других товаров, в том числе готовых продуктов.
При этом сейчас о неготовности к работе в системе «Меркурий» говорят не только региональные, но и крупнейшие федеральные производители. В частности, как сообщили в Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), среди 100 крупнейших поставщиков около 35 до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях. Похожие проблемы и у основного конкурента Х5 «Магнита» — только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе «Меркурий».
Как отмечают «Ведомости», это грозит срывом поставок и возможным дефицитом на полках.
При этом сейчас о неготовности к работе в системе «Меркурий» говорят не только региональные, но и крупнейшие федеральные производители. В частности, как сообщили в Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), среди 100 крупнейших поставщиков около 35 до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях. Похожие проблемы и у основного конкурента Х5 «Магнита» — только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе «Меркурий».
Как отмечают «Ведомости», это грозит срывом поставок и возможным дефицитом на полках.
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