Скотленд-Ярд отказался отвечать на вопрос о безопасности Юлии Скрипаль

Представитель
Скотленд-Ярда отказался отвечать на вопрос о том, обеспечивает ли столичная полиция Лондона безопасность Юлии Скрипаль, о выписке которой сегодня объявили в больнице в Солсбери, где она проходила лечение.
Представитель полиции Лондона заявил РИА Новости, что Скотленд-Ярд не будет обсуждать вопрос о безопасности гражданки РФ Юлии Скрипаль «в интересах личной безопасности».
Представитель Скотленд-Ярда: «Мы не будем комментировать вопрос о мерах по обеспечению безопасности в интересах личной безопасности».
Сегодня представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, а также отметили, что Сергей Скрипаль «быстро пошел на поправку» и тоже может быть вскоре выписан. Ранее британский премьер Тереза Мэй говорила о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.
Сегодня российское посольство потребовало от Великобритании доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена в «безопасное место» добровольно. Ничего неизвестно о местонахождении родственницы и Виктории Скрипаль — двоюродной сестре Юлии. «Никто ее не видел, никто ничего не знает», — отметила она и добавила, что Британия собирается организовать пресс-конференцию Юлии Скрипаль, в ходе которой она она будет просить политического убежища — в какой стране, пока неизвестно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявляла, что Америка для членов ее семьи может быть самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании считают, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
Представитель Скотленд-Ярда: «Мы не будем комментировать вопрос о мерах по обеспечению безопасности в интересах личной безопасности».
Сегодня представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, а также отметили, что Сергей Скрипаль «быстро пошел на поправку» и тоже может быть вскоре выписан. Ранее британский премьер Тереза Мэй говорила о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.
Сегодня российское посольство потребовало от Великобритании доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена в «безопасное место» добровольно. Ничего неизвестно о местонахождении родственницы и Виктории Скрипаль — двоюродной сестре Юлии. «Никто ее не видел, никто ничего не знает», — отметила она и добавила, что Британия собирается организовать пресс-конференцию Юлии Скрипаль, в ходе которой она она будет просить политического убежища — в какой стране, пока неизвестно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявляла, что Америка для членов ее семьи может быть самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании считают, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
Комментарии