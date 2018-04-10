Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

В Нижнем Новгороде сегодня судят бандитов, которых обвиняют в краже картин из музея Левитана в городе Плёсе Ивановской области. Четверо мужчин вынесли из музея 5 картин стоимостью 250 миллионов рублей. Судя по тому, что спустя 2 года злоумышленников задержали при попытке ограбить банк, о стоимости полотен они не подозревали.
Дело сегодня рассматривают не в Ивановской области, откуда были похищены картины, а в Нижегородской. На счету подозреваемых оказались еще и ограбления в соседнем регионе, поэтому с точки зрения следствия эпизод с полотнами Левитана неосновной, хотя и самый громкий.
В зале суда сегодня обвиняемые настроены не так решительно, как 3,5 года назад. Двое граждан Белоруссии и один безработный нижегородец говорят, что о творчестве мастера русского пейзажа до той ночи и не слышали ничего.
Похищению из дома-музея в Плёсе 3,5 года назад удивлялись все. Ценители живописи недоумевали, ведь инкогнито продать краденые работы великого мастера просто невозможно, правоохранители поражались скорости и наглости. Обычными кувалдами было разбито бронированное стекло, сигнализация проигнорирована, а камеры наблюдения были попросту залиты краской.
Пять полотен искали более двух лет по аукционам и коллекционерам, а они все это время пылились в прихожей одной из нижегородских квартир. Похитители не знали, что с ними делать, и передали шедевры на хранение знакомой.
Работы Левитана оценивают в 250 миллионов рублей. После возвращения картин в экспозицию многие приходят взглянуть именно на них. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.
В зале суда сегодня обвиняемые настроены не так решительно, как 3,5 года назад. Двое граждан Белоруссии и один безработный нижегородец говорят, что о творчестве мастера русского пейзажа до той ночи и не слышали ничего.
Похищению из дома-музея в Плёсе 3,5 года назад удивлялись все. Ценители живописи недоумевали, ведь инкогнито продать краденые работы великого мастера просто невозможно, правоохранители поражались скорости и наглости. Обычными кувалдами было разбито бронированное стекло, сигнализация проигнорирована, а камеры наблюдения были попросту залиты краской.
Пять полотен искали более двух лет по аукционам и коллекционерам, а они все это время пылились в прихожей одной из нижегородских квартир. Похитители не знали, что с ними делать, и передали шедевры на хранение знакомой.
Работы Левитана оценивают в 250 миллионов рублей. После возвращения картин в экспозицию многие приходят взглянуть именно на них. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.
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