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    Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк. Нижний Новгород, живопись и художники, искусство, кражи и ограбления, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

    Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

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    Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

    Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

    Подозреваемых в краже картин Левитана схватили при попытке ограбить банк

      В Нижнем Новгороде сегодня судят бандитов, которых обвиняют в краже картин из музея Левитана в городе Плёсе Ивановской области. Четверо мужчин вынесли из музея 5 картин стоимостью 250 миллионов рублей. Судя по тому, что спустя 2 года злоумышленников задержали при попытке ограбить банк, о стоимости полотен они не подозревали.

      Дело сегодня рассматривают не в Ивановской области, откуда были похищены картины, а в Нижегородской. На счету подозреваемых оказались еще и ограбления в соседнем регионе, поэтому с точки зрения следствия эпизод с полотнами Левитана неосновной, хотя и самый громкий.

      В зале суда сегодня обвиняемые настроены не так решительно, как 3,5 года назад. Двое граждан Белоруссии и один безработный нижегородец говорят, что о творчестве мастера русского пейзажа до той ночи и не слышали ничего.

      Похищению из дома-музея в Плёсе 3,5 года назад удивлялись все. Ценители живописи недоумевали, ведь инкогнито продать краденые работы великого мастера просто невозможно, правоохранители поражались скорости и наглости. Обычными кувалдами было разбито бронированное стекло, сигнализация проигнорирована, а камеры наблюдения были попросту залиты краской.

      Пять полотен искали более двух лет по аукционам и коллекционерам, а они все это время пылились в прихожей одной из нижегородских квартир. Похитители не знали, что с ними делать, и передали шедевры на хранение знакомой.

      Работы Левитана оценивают в 250 миллионов рублей. После возвращения картин в экспозицию многие приходят взглянуть именно на них. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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