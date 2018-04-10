Житель Петербурга изнасиловал школьницу во время прогулки по крышам

В Петербурге задержали молодого человека, избившего и изнасиловавшего восьмиклассницу.
По предварительным данным, юноша в соцсети познакомился с 15-летней девочкой, а позднее пригласил ее на романтическое свидание на крыше. Однако вместо этого молодой человек затащил школьницу на чердак, а потом избил и изнасиловал ее.
Пострадавшая девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.
Злоумышленника удалось задержать. Как сообщает «Фонтантка», им оказался приезжий из Средней Азии 2000 года рождения, который нигде не учится и не работает.
Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в петербургском управлении СК.
Пострадавшая девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.
Злоумышленника удалось задержать. Как сообщает «Фонтантка», им оказался приезжий из Средней Азии 2000 года рождения, который нигде не учится и не работает.
Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в петербургском управлении СК.
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