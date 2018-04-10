СБУ провела обыски в квартире и офисе Надежды Савченко

Об обысках в квартире Надежды Савченко сообщили адвокаты.
Мать депутата Мария Савченко сказала журналистам, что обыски проводились «с целью поиска оружия».
Мария Савченко, мать Надежды Савченко: «Сотрудники СБУ изъяли пистолет Надежды, который ей подарили, а также пули к нему. Больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола».
Адвокаты арестованного депутата заявили также, что обыски прошли сегодня и в партийном офисе «Общественно-политической платформы Надежды Савченко».
Ранее украинские СМИ отмечали, что правоохранительные органы могут наложить арест на имущество депутата. Сейчас, по данным источников в Гепрокуратуре, проводится мониторинг имущества Савченко, устанавливаются ее счета и движение по ним. Известно, что в собственности депутата находится одна третья часть квартиры в спальном районе Киева Троещина, где она проживает вместе с матерью и сестрой.
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение об аресте.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
Мария Савченко, мать Надежды Савченко: «Сотрудники СБУ изъяли пистолет Надежды, который ей подарили, а также пули к нему. Больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола».
Адвокаты арестованного депутата заявили также, что обыски прошли сегодня и в партийном офисе «Общественно-политической платформы Надежды Савченко».
Ранее украинские СМИ отмечали, что правоохранительные органы могут наложить арест на имущество депутата. Сейчас, по данным источников в Гепрокуратуре, проводится мониторинг имущества Савченко, устанавливаются ее счета и движение по ним. Известно, что в собственности депутата находится одна третья часть квартиры в спальном районе Киева Троещина, где она проживает вместе с матерью и сестрой.
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение об аресте.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
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