Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль

Российское посольство потребовало от Великобритании доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена в «безопасное место» добровольно.
Посольство России в Великобритании поздравило Юлию Скрипаль с выпиской из больницы и потребовало от Лондона доказательств того, что ее отъезд в «безопасное место» был добровольным. Сообщение об этом размещено на странице посольства в Twitter.
Посольство РФ в Великобритании: «Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Однако нам срочно нужны доказательства, что все, что с ней происходит, происходит по ее воле».
Напомним, ранее во вторник стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, но ее лечение будет продолжено. Британские СМИ также сообщили, что женщину доставили в некое «безопасное место». В больнице города Солсбери сообщили, что отец Юлии Скрипаль, бывший разведчик Сергей Скрипаль, также «быстро идет на поправку».
Между тем двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщила «Интерфаксу», что ничего не знает о том, что Юлию выписали. Виктории также неизвестно, куда увезли ее сестру.
Виктория Скрипаль: «Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища».
В какой стране ее сестра может попросить убежища, также пока неизвестно, добавила Виктория Скрипаль.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявляла, что Америка для членов ее семьи может быть самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании считают, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
Посольство РФ в Великобритании: «Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Однако нам срочно нужны доказательства, что все, что с ней происходит, происходит по ее воле».
Напомним, ранее во вторник стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, но ее лечение будет продолжено. Британские СМИ также сообщили, что женщину доставили в некое «безопасное место». В больнице города Солсбери сообщили, что отец Юлии Скрипаль, бывший разведчик Сергей Скрипаль, также «быстро идет на поправку».
Между тем двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщила «Интерфаксу», что ничего не знает о том, что Юлию выписали. Виктории также неизвестно, куда увезли ее сестру.
Виктория Скрипаль: «Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища».
В какой стране ее сестра может попросить убежища, также пока неизвестно, добавила Виктория Скрипаль.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявляла, что Америка для членов ее семьи может быть самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании считают, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
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