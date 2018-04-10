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    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль

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    • Фото: Yulia Skripal / facebook.com
    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль

    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль

    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль
  • Фото: Yulia Skripal / facebook.com

    • Российское посольство потребовало от Великобритании доказательств того, что Юлия Скрипаль была увезена в «безопасное место» добровольно.

    Посольство России в Великобритании поздравило Юлию Скрипаль с выпиской из больницы и потребовало от Лондона доказательств того, что ее отъезд в «безопасное место» был добровольным. Сообщение об этом размещено на странице посольства в Twitter.

    Посольство РФ в Великобритании: «Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Однако нам срочно нужны доказательства, что все, что с ней происходит, происходит по ее воле».

    Напомним, ранее во вторник стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, но ее лечение будет продолжено. Британские СМИ также сообщили, что женщину доставили в некое «безопасное место». В больнице города Солсбери сообщили, что отец Юлии Скрипаль, бывший разведчик Сергей Скрипаль, также «быстро идет на поправку».

    Между тем двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщила «Интерфаксу», что ничего не знает о том, что Юлию выписали. Виктории также неизвестно, куда увезли ее сестру.

    Виктория Скрипаль: «Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища».

    В какой стране ее сестра может попросить убежища, также пока неизвестно, добавила Виктория Скрипаль.

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    Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявляла, что Америка для членов ее семьи может быть самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании считают, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».

    При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.

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