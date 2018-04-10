В Москве представили график сдачи жилья по реновации в 2018 году

В первом полугодии 2018 года столичные власти планируют сдать 24 готовых к заселению дома по программе реновации. Еще восемь домов будут сданы во втором полугодии.
Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Сергей Левкин: «Если говорить вообще о планах на 2018 год, то под заселение будут подготовлены 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров, построенных ранее, квартирография которых подходит для того, чтобы переселить туда жителей старых пятиэтажек. В первом полугодии 24 дома планируем отдать под переселение, а во втором — оставшиеся 8».
Левкин напомнил, что заселение в первые дома по реновации уже началось в Восточном округе Москвы. Жильцам передали готовый дом на 5-й Парковой улице. По словам чиновника, 91% жителей двух старых пятиэтажек уже согласились на переезд. Еще около 10% заявили о своем желании докупить площади, чтобы улучшить условия жизни.
Также Левкин рассказал, что согласие на переезд дали 114 жителей Западного округа Москвы, для которых подготовлены четыре дома с 700 квартирами.
Президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В итоговый список программы вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Власти столицы уже определили более 230 площадок под строительство новых домов. Программа рассчитана до 2032 года.
Сергей Левкин: «Если говорить вообще о планах на 2018 год, то под заселение будут подготовлены 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров, построенных ранее, квартирография которых подходит для того, чтобы переселить туда жителей старых пятиэтажек. В первом полугодии 24 дома планируем отдать под переселение, а во втором — оставшиеся 8».
Левкин напомнил, что заселение в первые дома по реновации уже началось в Восточном округе Москвы. Жильцам передали готовый дом на 5-й Парковой улице. По словам чиновника, 91% жителей двух старых пятиэтажек уже согласились на переезд. Еще около 10% заявили о своем желании докупить площади, чтобы улучшить условия жизни.
Также Левкин рассказал, что согласие на переезд дали 114 жителей Западного округа Москвы, для которых подготовлены четыре дома с 700 квартирами.
Президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В итоговый список программы вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Власти столицы уже определили более 230 площадок под строительство новых домов. Программа рассчитана до 2032 года.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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