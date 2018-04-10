СМИ: самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии

Российские самолеты пролетели над американским военным кораблем в Средиземном море.
Самолеты ВКС РФ как минимум четыре раза пролетели над американским эсминцем Donald Cook.
Как утверждает турецкая газета Hurriyet, самолеты появились рядом с кораблем, когда она подошел на 100 км к сирийскому Тартусу, где находится российская база материально-технического обеспечения.
Между тем в Пентагоне уже опровергли сообщения о сближении российских самолетов с эсминцем. При этом в военном ведомстве отказались говорить о текущем местонахождении Donald Cook, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ же сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
Как утверждает турецкая газета Hurriyet, самолеты появились рядом с кораблем, когда она подошел на 100 км к сирийскому Тартусу, где находится российская база материально-технического обеспечения.
Между тем в Пентагоне уже опровергли сообщения о сближении российских самолетов с эсминцем. При этом в военном ведомстве отказались говорить о текущем местонахождении Donald Cook, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ же сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
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