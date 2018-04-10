Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Столкновение автобусов спровоцировало серьезную пробку на Боровском шоссе

    комментировать
    • Фото: ДТП и ЧП Москва / vk.com
    Столкновение автобусов спровоцировало серьезную пробку на Боровском шоссе

    Столкновение автобусов спровоцировало серьезную пробку на Боровском шоссе

    Столкновение автобусов спровоцировало серьезную пробку на Боровском шоссе
  • Фото: ДТП и ЧП Москва / vk.com

    • В Москве произошло ДТП с участием двух автобусов, которые столкнулись на Боровском шоссе.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в аварии пострадали два человека. Сообщается, что движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на Боровском шоссе столкнулись два автобуса, в результате чего образовалась большая пробка в сторону центра Москвы. Сервис «Яндекс.Пробки» информирует, что затор из области растянулся на 1,3 километра до съезда на улицу Богданова.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru