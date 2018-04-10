Столкновение автобусов спровоцировало серьезную пробку на Боровском шоссе

В Москве произошло ДТП с участием двух автобусов, которые столкнулись на Боровском шоссе.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в аварии пострадали два человека. Сообщается, что движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на Боровском шоссе столкнулись два автобуса, в результате чего образовалась большая пробка в сторону центра Москвы. Сервис «Яндекс.Пробки» информирует, что затор из области растянулся на 1,3 километра до съезда на улицу Богданова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на Боровском шоссе столкнулись два автобуса, в результате чего образовалась большая пробка в сторону центра Москвы. Сервис «Яндекс.Пробки» информирует, что затор из области растянулся на 1,3 километра до съезда на улицу Богданова.
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