В Кузбассе число отравившихся хлором детей возросло до 12

12 детей госпитализированы после тренировки по плаванию в бассейне города Мыски Кемеровской области.
Ранее власти Кузбасса сообщили, что пострадали 8 детей, потом число госпитализированных увеличилось до 10. Сегодня в администрации уточнили, что на больничных койках находятся 12 детей. Их жизням ничего не угрожает. У всех — легкая степень отравления хлором, заявили медики.
Из сообщения администрации Мысков: «По оперативным данным, сейчас в общей сложности под стационарным наблюдением врачей находятся 12 детей — в детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу №7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет».
Известно, что в момент ЧП в бассейне находились 25 детей, инструкторы по плаванию и медицинский работник. Внезапно все почувствовали резкий запах хлора. Дети были оперативно выведены в безопасное помещение, вызвана бригада скорой помощи.
Предварительно установлено, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Техническая документация бассейна изъята следователями, назначен ряд экспертиз. Работа бассейна приостановлена на три дня. После повторного анализа воды и воздуха Роспотребнадзор примет решение о его дальнейшей эксплуатации, передает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело.
Из сообщения администрации Мысков: «По оперативным данным, сейчас в общей сложности под стационарным наблюдением врачей находятся 12 детей — в детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу №7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет».
Известно, что в момент ЧП в бассейне находились 25 детей, инструкторы по плаванию и медицинский работник. Внезапно все почувствовали резкий запах хлора. Дети были оперативно выведены в безопасное помещение, вызвана бригада скорой помощи.
Предварительно установлено, что в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Техническая документация бассейна изъята следователями, назначен ряд экспертиз. Работа бассейна приостановлена на три дня. После повторного анализа воды и воздуха Роспотребнадзор примет решение о его дальнейшей эксплуатации, передает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело.
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