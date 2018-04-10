Госдума одобрила новые меры безопасности детского отдыха

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об усилении контроля над организаторами детского отдыха.
Госдума во вторник приняла в окончательном чтении законопроект, призванный усилить контроль над организаторами детского туризма.
Согласно новому закону, региональные власти обязаны на своих официальных сайтах публиковать список туристических маршрутов, которые рекомендуются как для самостоятельного, так и для организованного туризма с детьми. Ответственные органы также должны будут разработать форму типового договора, который организаторы детских лагерей будут заключать с родителями и опекунами. Форма будет доступна в Интернете.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления».
Предусматривается также, что при необходимости родители смогут подать властям жалобу на организаторов отдыха. Для защиты персональных данных детей во всех документах, опубликованных в Интернете, а также в обращениях родителей должны быть скрыты все личные данные детей.
Автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и поддержавшие инициативу депутаты считают, что эти меры повысят качество услуг, предоставляемых в сфере детского туризма, и способствуют повышению уровня безопасности детей на отдыхе, передает ТАСС.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Отдых детей, а ежегодно это более 5 миллионов 300 тысяч ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно. Разработанный нами закон уже в этом году позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности».
Согласно новому закону, региональные власти обязаны на своих официальных сайтах публиковать список туристических маршрутов, которые рекомендуются как для самостоятельного, так и для организованного туризма с детьми. Ответственные органы также должны будут разработать форму типового договора, который организаторы детских лагерей будут заключать с родителями и опекунами. Форма будет доступна в Интернете.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления».
Предусматривается также, что при необходимости родители смогут подать властям жалобу на организаторов отдыха. Для защиты персональных данных детей во всех документах, опубликованных в Интернете, а также в обращениях родителей должны быть скрыты все личные данные детей.
Автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и поддержавшие инициативу депутаты считают, что эти меры повысят качество услуг, предоставляемых в сфере детского туризма, и способствуют повышению уровня безопасности детей на отдыхе, передает ТАСС.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Отдых детей, а ежегодно это более 5 миллионов 300 тысяч ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно. Разработанный нами закон уже в этом году позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности».
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