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    В Ростове-на-Дону двух женщин приговорили к колонии за сбор денег боевикам в Сирии

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    В Ростове-на-Дону двух женщин приговорили к колонии за сбор денег боевикам в Сирии

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> двух женщин приговорили к колонии за сбор денег боевикам в Сирии

    Суд в Ростове-на Дону приговорил двух жительниц Волгоградской области к 5 и 6 годам колонии за финансирование террористов в Сирии.

    Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник вынес обвинительный приговор двум жительницам Волгоградской области по делу о финансировании террористической организации. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

    Алёна Катькало, пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда: «Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина по предложению иного лица с помощью объявлений в интернете собрали более 23 тысяч рублей, которые были переведены на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных
    формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии».

    Женщины осуждены по статье «Содействие террористической деятельности». Алиева приговорена к шести годам заключения, а Шилихина — к пяти годам, добавила представительница суда. Дело сообщника преступниц выделено в отдельное производство.

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