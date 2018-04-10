В Ростове-на-Дону двух женщин приговорили к колонии за сбор денег боевикам в Сирии

Суд в
Ростове-на Дону приговорил двух жительниц Волгоградской области к 5 и 6 годам колонии за финансирование террористов в Сирии.
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник вынес обвинительный приговор двум жительницам Волгоградской области по делу о финансировании террористической организации. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.
Алёна Катькало, пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда: «Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина по предложению иного лица с помощью объявлений в интернете собрали более 23 тысяч рублей, которые были переведены на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных
формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии».
Женщины осуждены по статье «Содействие террористической деятельности». Алиева приговорена к шести годам заключения, а Шилихина — к пяти годам, добавила представительница суда. Дело сообщника преступниц выделено в отдельное производство.
Алёна Катькало, пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда: «Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина по предложению иного лица с помощью объявлений в интернете собрали более 23 тысяч рублей, которые были переведены на банковские карты, используемые участниками незаконных вооруженных
формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии».
Женщины осуждены по статье «Содействие террористической деятельности». Алиева приговорена к шести годам заключения, а Шилихина — к пяти годам, добавила представительница суда. Дело сообщника преступниц выделено в отдельное производство.
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