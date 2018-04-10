Экипаж судна «Норд» доставили на допрос в СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского судна «Норд» доставили в СБУ для допроса.
Экипаж арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» доставлен в Службу безопасности Украины на допрос. Об этом во вторник сообщила представительница компании-судовладельца Анна Шевелева, передает РИА Новости.
Члены экипажа сейнера уже дважды пытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпускали их по российским паспортам, требуя предъявить украинские документы. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время арестован, ему вменяют статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины». За него уже внесен залог.
Анна Шевелева, пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая: «По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
Члены экипажа сейнера уже дважды пытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпускали их по российским паспортам, требуя предъявить украинские документы. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время арестован, ему вменяют статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины». За него уже внесен залог.
Анна Шевелева, пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая: «По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
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