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    Экипаж судна «Норд» доставили на допрос в СБУ

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    Экипаж судна «Норд» доставили на допрос в СБУ

    Экипаж судна «Норд» доставили на допрос в СБУ

    Экипаж судна «Норд» доставили на допрос в СБУ

    Экипаж арестованного на Украине крымского судна «Норд» доставили в СБУ для допроса.

    Экипаж арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» доставлен в Службу безопасности Украины на допрос. Об этом во вторник сообщила представительница компании-судовладельца Анна Шевелева, передает РИА Новости.

    смотретьЭкипаж арестованного судна «Норд» заблокировали на украинском пункте пропуска
    Экипаж арестованного судна «Норд» заблокировали на украинском пункте пропуска
    Члены экипажа сейнера уже дважды пытались вернуться в Россию, однако украинские пограничники не выпускали их по российским паспортам, требуя предъявить украинские документы. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время арестован, ему вменяют статью «Нарушение порядка въезда на территорию Украины». За него уже внесен залог.

    Анна Шевелева, пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая: «По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ».

    Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали в порт Бердянска, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

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