Житель Подмосковья расчленил тела трех человек и спрятал их в снег

В Московской области задержали мужчину, жестоко убившего собутыльников монтировкой.
По данным следствия, в середине февраля подозреваемый во время застолья в Раменском районе Подмосковья поссорился с двумя мужчинами и женщиной. Ночью злоумышленник решил разделаться со своими обидчиками и нанес им несколько ударов монтировкой по голове, после чего скрылся.
Спустя некоторое время мужчина вернулся на место преступления, чтобы скрыть следы. Он расчленил тела своих жертв и спрятал их в снег. А на днях останки погибших были обнаружены.
По подозрению в убийстве трех человек задержан житель Воскресенского района Подмосковья 1962 года рождения. Он уже дал признательные показания, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
Спустя некоторое время мужчина вернулся на место преступления, чтобы скрыть следы. Он расчленил тела своих жертв и спрятал их в снег. А на днях останки погибших были обнаружены.
По подозрению в убийстве трех человек задержан житель Воскресенского района Подмосковья 1962 года рождения. Он уже дал признательные показания, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
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