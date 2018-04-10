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    Под Ульяновском двое детей и женщина погибли при пожаре

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    Под Ульяновском двое детей и женщина погибли при пожаре

    Под Ульяновском двое детей и женщина погибли при пожаре

    Пожар в частном доме в ульяновском селе Верхний Колок унес жизни трех человек. Двое погибших — дети.

    Пожар произошел ранним утром, около 4:42 по московскому времени, в частном доме в селе Верхний Колок Ульяновской области. Когда на место прибыли пожарные, огнем уже был охвачен весь дом. В тушении, по данным РИА Новости, участвовали 12 машин и 28 пожарных. В 6:49 пожар был потушен.

    В сгоревшем доме спасатели нашли тела двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения и женщины 1978 года рождения.

    Причина произошедшего устанавливается.

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