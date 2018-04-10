Азербайджан готовится к выборам президента

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля, сегодня в стране — день тишины. На главный пост в государстве претендуют 8 человек, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По данным местного Центризбиркома, в стране более 5 миллионов избирателей, а за чистотой выборов будут наблюдать почти 900 международных наблюдателей.

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Все бюллетени уже доставлены на избирательные участки и лежат в сейфе, ключ от которого хранится у председателя, содержимое сейфа достать можно будет только выборов. Тысячи наблюдателей, камеры стоят на каждом пятом участке. Чтобы избежать попыток проголосовать дважды и гарантировать чистоту выборов, испачкать придется избирателей. Раствор бесцветный, виден только под ультрафиолетовой лампой. Тот, кто откажется пройти такой световой контроль, бюллетень не получит.



Фарид Мехтиев, председатель участковой избирательной комиссии: «Это значит, что человек проголосовал. Второй раз ему бюллетень не дадут. 3 дня состав будет оставаться на руках, смыть никак не получится, ни водой, ни мылом. Это безвредно».



Даже за игрой в нарды ведутся разговоры о предстоящих выборах. Художник Ширин Джафаров о своих политических предпочтениях не говорит, он их рисует.



За 15 лет президентства Ильхама Алиева построены 15 тысяч километров дорог, больше 3 тысяч школ, 600 больниц. Экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза, а уровень бедности сократился почти в 10 раз, потому и поддержку на этих выборах Алиеву прогнозируют огромную. По данным соцопросов, за него собираются голосовать больше 80% избирателей.



Али Ахмедов, полномочный представитель кандидата в президенты Ильхама Алиева, заместитель председателя партии «Новый Азербайджан»: «Очень многое изменилось, но, конечно, можно лучше еще сделать. Для этого есть потенциал, есть фундамент, основа и самое главное — ресурс доверия. Люди верят в президента Азербайджана Ильхама Алиева».



Соперников у него в этой политической гонке 7. У каждого было по 6 часов в неделю бесплатного эфирного времени на радио и телевидении, чтобы рассказать о своих взглядах на то, какие реформы нужны Азербайджану. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.