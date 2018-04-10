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    Уголовное дело возбуждено после отравления 10 детей в бассейне в Кузбассе

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    Уголовное дело возбуждено после отравления 10 детей в бассейне в Кузбассе

    Уголовное дело возбуждено после отравления 10 детей в бассейне в Кузбассе

    Следователи завели уголовное дело после отравления десяти детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски Кемеровской области.

    В Telegram-канале СК России сообщается, что следователи проверили систему вентиляции и очистки воды в мысковском бассейне. Было установлено, что концентрация хлора в воздухе в помещении была токсичной.

    По предварительным данным, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Следователи изъяли техническую документацию, назначен ряд экспертиз.

    Ранее администрация Кузбасса сообщила о том, что после тренировки по плаванию в бассейне города Мыски были госпитализированы 10 детей в возрасте 7–8 лет. У всех выявили легкую степень отравления хлором.

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