Присяжные признал виновными «приморских партизан»

Суд присяжных вынес обвинительный приговор его фигурантам дела «приморских партизан» в ходе его третьего рассмотрения.
В суде пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года в Кировском районе Приморья. Фигуранты дела Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун свою вину не признали. Владимир Илютиков и Александр Ковтун сослались на 51-ю Конституции РФ, в которой говорится, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
Между тем присяжные заседатели сочли совершение убийств доказанным. При этом, как отмечается, половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Остальных обвиняемых присяжные сочли заслуживающими снисхождения, сообщает РИА Новости.
Напомним, банду «приморских партизан» задержали в 2010 году в Уссурийске. Двое из них — Андрей Сухорада и Александр Сладких — во время задержания покончили с собой. Участников банды обвиняли в убийствах, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения милиции.
В результате троих — Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина — суд приговорил к пожизненному заключению. Еще двоих — Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам колонии соответственно, и одного Вадима Ковтуна — к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.
В мае 2015 года Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов. При этом приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина был отменен полностью.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Тогда присяжные сочли доказательства обвинения недостаточно убедительными. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
Однако в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. Дело было рассмотрено в третий раз.
Между тем присяжные заседатели сочли совершение убийств доказанным. При этом, как отмечается, половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Остальных обвиняемых присяжные сочли заслуживающими снисхождения, сообщает РИА Новости.
Напомним, банду «приморских партизан» задержали в 2010 году в Уссурийске. Двое из них — Андрей Сухорада и Александр Сладких — во время задержания покончили с собой. Участников банды обвиняли в убийствах, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения милиции.
В результате троих — Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина — суд приговорил к пожизненному заключению. Еще двоих — Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам колонии соответственно, и одного Вадима Ковтуна — к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.
В мае 2015 года Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов. При этом приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина был отменен полностью.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Тогда присяжные сочли доказательства обвинения недостаточно убедительными. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.
Однако в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. Дело было рассмотрено в третий раз.
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