Северный флот России получил новейшее многофункциональное судно

В Североморске прошла торжественная церемония поднятия флага на «Эльбрусе», первом корабле тылового обеспечения ледового класса. Новейшее многофункциональное судно получил Северный флот России.

С сентября прошлого года «Эльбрус» в Баренцевом море проходил заводские испытания, которые подтвердили, что он будет успешно действовать в арктических условиях. Судно может участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам, искать затонувшие объекты и исследовать рельеф дна. И этим функции корабля не ограничиваются.



Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ: «Чтобы обеспечивать группировку кораблей в море, в океане, в ближней и дальней морской зоне топливом, водой, продовольствием, боеприпасами. Одно судно выполняет все задачи. На каждом флоте их будет достаточное количество. Следующее по плану, если память мне не изменяет, будет в следующем году».



По словам генерала Булгакова, проект, по которому построен «Эльбрус», будет актуальным еще около 40 лет. Пока это первое судно, созданное в рамках программы Минобороны по развитию вспомогательного флота, обеспечивающего работу всех видов кораблей. Сейчас строятся еще несколько таких же многофункциональных станций.