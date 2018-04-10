Москвичей ждет самый теплый день года

Синоптики рассказали о погоде во вторник в Московском регионе.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, во вторник в Москве воздух может прогреться до 16–18 градусов тепла. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
В разных районах Подмосковья температура будет колебаться от 15 до 20 градусов, также возможны кратковременные осадки. Ночью похолодает. Температура в Московской области составит от 0 до 5 градусов тепла.
А в столице в ночь на среду будет 2–4 градуса тепла. Ветер изменится на северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
В разных районах Подмосковья температура будет колебаться от 15 до 20 градусов, также возможны кратковременные осадки. Ночью похолодает. Температура в Московской области составит от 0 до 5 градусов тепла.
А в столице в ночь на среду будет 2–4 градуса тепла. Ветер изменится на северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
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