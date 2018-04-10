Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    Москвичей ждет самый теплый день года

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Москвичей ждет самый теплый день года

    Москвичей ждет самый теплый день года

    Москвичей ждет самый теплый день года
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Синоптики рассказали о погоде во вторник в Московском регионе.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, во вторник в Москве воздух может прогреться до 16–18 градусов тепла. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

    В разных районах Подмосковья температура будет колебаться от 15 до 20 градусов, также возможны кратковременные осадки. Ночью похолодает. Температура в Московской области составит от 0 до 5 градусов тепла.

    А в столице в ночь на среду будет 2–4 градуса тепла. Ветер изменится на северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru