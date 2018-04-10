Небензя предупредил Вашингтон о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

Соединенные Штаты в случае применения силы против Сирии ждут тяжелые последствия. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
Экстренную встречу созвали из-за ситуации в Думе. Неправительственные организации в Сирии заявили, что войска Асада применили отравляющие вещества, в результате этой атаки якобы погибли десятки мирных жителей. Небензя в очередной раз назвал эти сообщения провокацией и подчеркнул, что Москва настаивает на беспристрастном расследовании, в то время как США, Великобритания и Франция, не задумываясь о последствиях, обвиняют Россию и Сирию и подталкивают к этому других.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям».
Небензя заявил, что работающие в Сирии российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе, и призвал западных политиков «поумерить ястребиную риторику».
Василий Небензя: «Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. То, к чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем на примере Югославии, Ирака и Ливии. Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Призываем вернуться в правовое поле, соблюдать устав ООН и совместно решать возникающие проблемы, а не пытаться на каждом шагу реализовывать свои эгоистичные геополитические задумки».
Постпред РФ при ООН заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время «холодной войны».
На заседании Совбеза ООН в формате видеоконференции выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он заявил, что необходимо разобраться в истории с предполагаемой атакой, расследование должна провести Организация по запрещению химического оружия. Москва и Дамаск уже подтвердили, что готовы в любой момент обеспечить специалистам доступ в Думу. Тем не менее США собираются действовать, не дожидаясь расследования. Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время он примет решение по Сирии.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям».
Небензя заявил, что работающие в Сирии российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе, и призвал западных политиков «поумерить ястребиную риторику».
Василий Небензя: «Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. То, к чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем на примере Югославии, Ирака и Ливии. Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Призываем вернуться в правовое поле, соблюдать устав ООН и совместно решать возникающие проблемы, а не пытаться на каждом шагу реализовывать свои эгоистичные геополитические задумки».
Постпред РФ при ООН заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время «холодной войны».
На заседании Совбеза ООН в формате видеоконференции выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он заявил, что необходимо разобраться в истории с предполагаемой атакой, расследование должна провести Организация по запрещению химического оружия. Москва и Дамаск уже подтвердили, что готовы в любой момент обеспечить специалистам доступ в Думу. Тем не менее США собираются действовать, не дожидаясь расследования. Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время он примет решение по Сирии.
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